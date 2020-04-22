Андрей Сельский назначен заместителем министра спорта России

ТАСС, 22 апреля. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Сельского заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Сельского Андрея Константиновича заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Сельский работал в оргкомитете "Сочи-2014", который занимался организацией зимних Олимпийских игр 2014 года. Также он работал в РЖД, Сбербанке, был директором по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика".

Министром спорта России является Олег Матыцин. До назначения Сельского заместителей министра было шесть - Ксения Машкова (статс-секретарь), Азат Кадыров, Одес Байсултанов, Павел Новиков, Игорь Сидоркевич и Марина Томилова.