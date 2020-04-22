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Влияние коронавируса на спорт

Спортсменам сборных Молдавии разрешили возобновить тренировки на открытом воздухе

Для остальных граждан по-прежнему действует запрет на посещение городских парков, детских и спортивных площадок, а также других публичных мест

КИШИНЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Спортсменам сборных Молдавии разрешили возобновить тренировки в период карантина, но только на открытом воздухе. Об этом говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было опубликовано в среду.

"Разрешается возобновление индивидуальных тренировок (общей физической подготовки) в открытых общественных местах для членов национальных сборных, с обязательным соблюдением мер против распространения инфекции COVID-19", - говорится в документе. Как сообщил ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику, с 27 апреля в республике могут быть сняты ряд других ограничений.

Для остальных граждан по-прежнему действует запрет на посещение городских парков, детских и спортивных площадок, а также других публичных мест. Власти просят людей не выходить без особой надобности из дома, а также запретили собираться в группы больше трех человек.

Из-за опасности распространения инфекции в Молдавии было введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая, закрыты границы и введены другие ограничения на передвижение людей. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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