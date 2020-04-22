СМИ: телеканал beIN Sports пытается заблокировать покупку "Нюкасла" саудовским фондом

ТАСС, 22 апреля. Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу beIN Media Group, планирует помешать суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести английский футбольный клуб "Ньюкасл". Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, руководство телеканала написало обращение в Английскую премьер-лигу с требованием заблокировать покупку. Недовольство представителей телеканала заключается в широко распространенной в Саудовской Аравии "пиратской" трансляции матчей премьер-лиги, что ставит под угрозу доходы телеканала и клубов. Трехлетнее соглашение Английской премьер-лиги с beIN Sports стоит 500 млн фунтов стерлингов ($617 млн).

Ранее сообщалось, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). Отмечается, что после покупки клуб будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.