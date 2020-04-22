Дзюдо во дворе и ММА-онлайн: спортсмены СКФО ищут новые формы тренировок

ЧЕРКЕССК, 22 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в графики спортивных соревнований и сократила возможности тренировок, однако профессиональные атлеты из регионов Северного Кавказа не только не прекращают занятий спортом, но и активно вовлекают в них всех желающих. В режиме самоизоляции олимпийские чемпионы проводят мастер-классы в соцсетях и даже разрабатывают курсы тренировок для новичков, рассказали ТАСС спортсмены и представители профильных региональных министерств. К популяризации здорового образа жизни в самоизоляции подключились и сами региональные власти - при их поддержке проходят онлайн-акции и даже соревнования, посвященные домашним тренировкам.

Отложенные старты

Крупные спортивные соревнования, включая летние Олимпийские игры, отложены из-за пандемии, однако для профессиональных спортсменов это не повод расслабляться, а возможность для дополнительной подготовки, считает министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов, в прошлом - тренер по вольной борьбе.

"Многие из дагестанских спортсменов до введения вынужденных мер планомерно готовились к Олимпиаде, участвовали в квалификационных олимпийских турнирах. Как известно, главный старт четырехлетия перенесли на лето 2021 года, <...> у наших атлетов будет возможность подойти к Олимпиаде и ко всем остальным важным турнирам до нее в соответствующей физической форме. Сейчас все находятся в одинаковых условиях, самоизоляция - вынужденная мера, но цели у спортсменов остаются прежними", - сказал Магомедов ТАСС.

Возможности для тренировок сейчас ограничены, однако спортсмены находят нестандартные решения. Например, олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев вместе с братом тренируется на заднем дворе своего дома. "Мы с Хусейном (брат-близнец Хасана, чемпион Европы по дзюдо - прим. ТАСС) проживаем в частном доме, потому можем тренироваться на заднем дворе. Но все равно, это не так, как когда ты тренируешься в зале со спарринг-партнером. Для того, чтобы держать себя в форме и не сбивать ритм и темп тренировок, нужно и можно тренироваться дома, но психологически это, конечно, сложнее", - рассказал он ТАСС.

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев (Ингушетия) признался, что в режиме самоизоляции продолжать тренировки сложно. "На самом деле для спортсменов, которые пытаются добиться успеха на больших мировых аренах, конечно же, этого мало. Но для того, чтобы не потерять форму, это хорошая практика, главное не лениться", - сказал спортсмен.

В режиме самоизоляции тренировки на дому организуют и футболисты. Так, в футбольном клубе "Спартак-Нальчик", выступающем в третьем российском дивизионе, на период пандемии для спортсменов подготовили индивидуальные графики домашних занятий. "В дистанционном режиме все тренируются, футболистам расписали индивидуальные графики, кто как дома должен заниматься. Занятий по теории сейчас нет. Тренер по физической подготовке рассылает видео упражнений", - рассказали в пресс-службе клуба.

Полузащитник казанского "Рубина", уроженец Ингушетии Солтмурад Бакаев отмечает, что для того, чтобы отслеживать состояние спортсменов во тремя тренировок в домашних условиях, используются датчики, которые они надевают. "Есть план на каждый день, тренер по физподготовке присылает нам видео - работу на день, и мы выполняем, <...> датчики <...> отслеживают наше состояние в ходе работы, а результат автоматически отправляется тренерскому штабу. Вся наша команда находится на самоизоляции, но это не значит, что мы отдыхаем, мы должны быть в форме, когда все это закончится. Но все равно дома тяжело, мы футболисты, и нам тяжело без мяча, без азарта и конкуренции на тренировках, а самое главное, не хватает эмоций, очень не хватает", - рассказал Бакаев ТАСС.

Тренировки для всех и спортсмены-волонтеры

Двукратный чемпион мира по боевому самбо, боец ММА Али Багаутинов в условиях самоизоляции не только продолжает тренироваться сам, но и делится видеороликами домашних тренировок для начинающих и профессиональных спортсменов на своей странице в Instagram.

"В условиях карантина, когда мы так ограничены в передвижении, все спортивные залы закрыты и негде тренироваться, я советую работать со своим весом - это упражнения, которые я показываю в видео. Эти тренировки можно проводить в домашних условиях, никакие гантели или гири не нужны, просто работа на скорость, выносливость, координацию и движение. Упражнения подходят и для профессионалов, и для начинающих спортсменов, я специально так рассчитал, чтобы их могли делать все, просто количество подходов нужно увеличивать по уровню подготовки и рассчитывать свои силы", - рассказал Багаутинов ТАСС.

По его словам, тренировки необходимы в том числе для того, чтобы не набрать лишний вес, продолжительное время находясь дома.

"Всем советую в таких условиях попробовать потренироваться, просто для того, чтобы не набирать вес. Когда находишься дома, очень сложно следить за питанием, но здесь как раз то самое время, когда ты можешь испытать свою силу воли и проверить себя. В общем, в таком режиме есть плюсы - ты больше времени проводишь с семьей, ты можешь заняться собой - почитать, подумать над новыми проектами, попробовать работать удаленно", - отметил спортсмен.

Многие спортсмены во время пандемии находят время не только для тренировок - например, игроки гандбольного клуба "Виктор" на Ставрополье, который является участником Чемпионата России по гандболу, стали волонтерами. Как рассказали ТАСС в клубе, они помогают пожилым людям и инвалидам, развозят еду и лекарства, а одной из пенсионерок спортсмены даже починили телевизор.

Спорт на "удаленке"

Домашние тренировки осваивают не только профессиональные спортсмены - в регионах Северного Кавказа набирают популярность онлайн-акции, популяризирующие занятия физкультурой и спортом в условиях существующих ограничений. Например, министерство спорта и физической культуры Карачаево-Черкесии проводит акцию, в рамках которой ведущие спортсмены и наставники республики рассказывают и показывают, как можно оставаться в форме даже в домашних условиях. В министерстве призывают жителей принять участие в акции и выкладывать видео своих домашних тренировок с хэштегом #тренируйсядомакчр.

Флешмоб #тренировкидома организовали и в Ингушетии. В республиканском Минспорта уверены, что видеоролики от ингушских спортсменов и тренеров разных дисциплин доказывают молодежи, что вести здоровый образ жизни можно и в условиях самоизоляции.