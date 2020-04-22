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Влияние коронавируса на спорт

Клубы Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата

В Английской премьер-лиге по-прежнему хотят доиграть оставшиеся матчи сезона

ТАСС, 22 апреля. Большинство клубов Национальной лиги Англии по футболу проголосовали за досрочное завершение чемпионата из-за коронавируса. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си.

Высший дивизион Национальной лиги является пятым по счету в иерархии английского футбола. Ранее руководство лиги, в которую входят три дивизиона (Национальный, Северный и Южный), призвало клубы высказаться в пользу прекращения первенства. Согласно заявлению Национальной лиги, за завершение сезона высказалось явное большинство клубов среди тех, кто проинформировал лигу о своем решении. Руководство лиги объявило о решении прекратить сезон, не дожидаясь ответов от остальных команд, поскольку на результат они не повлияли бы.

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) по-прежнему хотят доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20. Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал доиграть национальные первенства. 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Теги
ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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