Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 22 апреля. Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ в Москве перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир был запланирован с 26 мая по 1 июня.

Также перенесен первый этап Кубка России по фристайлу на бурной воде в Ярославле и первенство России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре среди юношей и девушек до 19 лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.