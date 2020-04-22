В "Нефтехимике" заявили, что решений по сокращению бюджета клуба пока не принято

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" не планирует отказываться от участия команд системы клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), решение по сокращению бюджета пока не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Нефтехимика".

Ранее портал Metaratings.ru сообщал, что группа компаний "ТАИФ", являющаяся спонсором "Нефтехимика", собирается сократить финансирование клуба.

"В настоящее время нет никаких решений о сокращении бюджета клуба на сезон-2020/2021. И решение об отказе от участия в чемпионатах КХЛ и МХЛ не принято", - сообщили в пресс-службе.

"Нефтехимик" в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил казанскому "Ак Барсу". Сезон был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Клуб МХЛ "Реактор" занял 12-е место в Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.