СМИ: НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

ТАСС, 22 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления регулярного чемпионата в июле. Об этом сообщает журналист телеканала Fox Sports Энди Слэйтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента "Флориды" Мэтта Колдуэлла.
По информации Колдуэлла, игры будут проводиться на четырех-пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или при пустых трибунах. Он отметил, что этот план не является окончательным.
JUST IN: NHL looking at restarting season in July.— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020
Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.
On the conference call, he said this plan is not finalized.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.