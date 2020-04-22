{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

Матчи предлагается проводить при пустых трибунах или с ограниченным количеством зрителей

ТАСС, 22 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления регулярного чемпионата в июле. Об этом сообщает журналист телеканала Fox Sports Энди Слэйтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента "Флориды" Мэтта Колдуэлла.

По информации Колдуэлла, игры будут проводиться на четырех-пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или при пустых трибунах. Он отметил, что этот план не является окончательным.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
НХЛ
Овечкин признался, что до сих пор мечтает о победе на Олимпиаде
Ближайшие зимние Олимпийские игры запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС