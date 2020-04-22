СМИ: НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

ТАСС, 22 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления регулярного чемпионата в июле. Об этом сообщает журналист телеканала Fox Sports Энди Слэйтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента "Флориды" Мэтта Колдуэлла.

По информации Колдуэлла, игры будут проводиться на четырех-пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или при пустых трибунах. Он отметил, что этот план не является окончательным.