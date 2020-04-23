Исполком УЕФА обсудит проведение соревнований на заседании в четверг

ТАСС, 23 апреля. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг проведет заседание, которое будет посвящено текущему положению дел в европейских и национальных турнирах, прерванных из-за пандемии коронавируса. На видеоконференции во вторник с участием представителей всех ассоциаций, входящих в состав организации, УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть внутренние первенства.

По итогам видеоконференции было отмечено, что для особых случаев, касающихся отмены чемпионата, выработают отдельные принципы. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ранее сообщал, что турнир может быть возобновлен в период с начала июня по середину июля. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал ТАСС, что некоторые клубы выступили за досрочное завершение чемпионата. На данный момент Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая.

Во вторник бразильский портал Veja сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала УЕФА приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года, однако позднее в пресс-службе футбольной организации эту информацию опровергли. Некоторые ассоциации, входящие в состав УЕФА, уже объявили о намеченных планах по возобновлению или началу национальных чемпионатов. Королевский союз Нидерландов намерен завершить первенство страны досрочно, чемпионат Германии может возобновиться 9 мая, матчи будут проходить без зрителей. Руководство Польского футбольного союза приняло решение возобновить национальное первенство в сроки между 30 мая и 6 июня, а новый сезон чемпионата Швеции руководство лиги планирует начать 14 июня со зрителями.

Все национальные европейские турниры, еврокубки и встречи сборных были приостановлены, на данный момент продолжается только чемпионат Белоруссии. Во время видеоконференции во вторник были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя клубные матчи и встречи национальных сборных. Итоговое решение должно быть принято на исполкоме. Изначально финал Лиги чемпионов был перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы - на 24 июня, однако 1 апреля сроки окончания еврокубков пересмотрели.

УЕФА решил перенести возобновление турниров, которые были прерваны 13 марта на стадии 1/8 финала, до последующего уведомления. По информации немецкого телеканала ZDF, еврокубки могут продолжиться в июле или августе и пройти параллельно с национальными чемпионатами. Портал Football Italia сообщал, что финал Лиги чемпионов должен пройти 29 августа, но точных дат окончания еврокубков нет, о чем сказал и президент УЕФА Александр Чеферин. Глава организации при этом отверг идею проведения финальных игр в сентябре или октябре.

Решения УЕФА должны повлиять и на чемпионат России. Как сообщил ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, заседание общего собрания, на котором будут обсуждаться итоги исполкома УЕФА, состоится 27 апреля. При этом, как заявили ТАСС в пресс-службе РФС, конференция организации, которую запланировали на 28 мая, будет перенесена на более поздний срок.