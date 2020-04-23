В ХК "Динамо" рассказали о состоянии здоровья двукратного олимпийского чемпиона Мальцева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, рекордсмен по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР по хоккею Александр Мальцев перенес операцию в Германии, пока он не может вернуться в Россию из-за ситуации с пандемией. Об этом на видеоконференции на платформе Zoom сообщил председатель совета директоров ХК "Динамо" Виктор Воронин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Мальцев находится в коме.

"У Александра Николаевича проведена плановая операция в Германии. С учетом современных условий передвижение в Россию ограничено. Александр Николаевич находится в обычной палате в бодром состоянии. Надеемся, что, когда будет возможно, он вернется на родину и будет общаться с тренерами, с командой", - пояснил Воронин.

Мальцев с 1967 по 1984 год выступал за "Динамо". За бело-голубых он провел 531 матч и забросил 330 шайб. 20 апреля Мальцеву исполнился 71 год. Он занимает пост вице-президента "Динамо".

Мальцев дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976) и девять раз становился чемпионом мира. В 1972 и 1974 годах принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады. В 1976 году он вошел в символическую сборную Кубка Канады, на котором советская сборная заняла третье место, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.