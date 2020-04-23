Шахматист Артемьев вошел в состав сборной России на Кубок наций

Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". В четверг в Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили ТАСС, что пока не могут подтвердить составы команд на турнир, потому что некоторые шахматисты еще не прислали подписанные контракты. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что за национальную команду сыграют Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин.

"Последним игроком, который вошел в сборную, стал Артемьев. С тем, кто на какой доске будет выступать, мы определимся позднее", - сказал Мотылев.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).

Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.