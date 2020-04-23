УЕФА назвал условия, при которых национальные чемпионаты могут быть досрочно завершены

ТАСС, 23 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал причины, в соответствии с которыми внутренние национальные первенства могут быть досрочно завершены без санкций со стороны УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, отменены матчи сборных. УЕФА рекомендует доиграть внутренние чемпионаты, назвав два возможных сценария. Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубковых турниров параллельно, второй - завершить внутренние чемпионаты прежде, чем возобновить турниры под эгидой УЕФА в августе. Отмечается, что УЕФА может наложить санкции на клубы лиг, нарушивших перечисленные условия вплоть до исключения из еврокубков.

Основанием для досрочного завершения внутренних чемпионатов должен быть официальный документ, запрещающий проводить спортивные мероприятия до той даты, которая позволила бы завершить текущий сезон заблаговременно до начала следующего. Также еще одним из условий могут стать непреодолимые экономические проблемы, делающие невозможным проведение оставшихся матчей первенств.

Если национальные первенства будут завершены досрочно, руководство лиг должно самостоятельно определить команды, которые получат право на участие в еврокубках в будущем сезоне, при этом УЕФА оставляет за собой право на окончательное утверждение списка участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Отмечается, что распределение еврокубковых квот должно быть основано на принципах объективности, прозрачности и недискриминации.

Тем не менее УЕФА надеется на оптимистичный сценарий, по которому национальные первенства удастся доиграть, чтобы соблюсти спортивный принцип отбора участников еврокубков. Если приостановленные чемпионаты при планировании возобновления сезона столкнуться со сложностями по формированию календаря, то УЕФА допускает завершение первенств в другом формате. В то же время УЕФА подчеркивает, что на первом месте должно оставаться здоровье футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.