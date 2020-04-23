УЕФА примет решение о судьбе национальных чемпионатов 27 мая

ТАСС, 23 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о дальнейшей судьбе национальных чемпионатов и еврокубков на исполкоме, который состоится 27 мая. Об этом в интервью шведскому порталу Fotbollskanalen рассказал первый вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон.

В четверг состоялось очередное заседание исполкома УЕФА. Все национальные европейские турниры, еврокубки и встречи сборных были приостановлены, на данный момент продолжается только чемпионат Белоруссии. Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования до 31 мая.

"Есть четкое стремление к тому, чтобы доиграть все чемпионаты, но теперь мы уже получили сигналы из Бельгии и Шотландии. УЕФА попросил все национальные ассоциации сделать доклад о статусе игр чемпионатов, возможно ли их завершить. Важно то, что будет происходить в тех странах, которые примут европейские клубные соревнования. Этот вопрос будет поднят на заседании исполкома УЕФА 27 мая, тогда станет окончательно ясно", - отметил Нильссон.

"В течение сегодняшнего дня никаких обсуждений не было. Ситуация будет сильно отличаться от страны к стране, у нас должны быть картина, описание и отчет о том, как собираются действовать в каждой стране. Могут быть правительственные ограничения, которые могут решить, завершить чемпионат или нет, но мы хотим, чтобы УЕФА получил эту информацию, так как сейчас ее нет. Однако мы знаем, что некоторые чемпионаты, в частности Бельгии и Шотландии, уже имеют серьезные проблемы с завершением игр", - добавил первый вице-президент УЕФА.

Изначально финал Лиги чемпионов был перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы - на 24 июня, однако 1 апреля сроки окончания еврокубков пересмотрели. "Есть надежда, что еврокубки могут быть завершены в течение лета, но говорить об этом пока преждевременно. Хотя сигналы в Европе выглядят более позитивно, играть в футбол при такой ситуации невозможно", - заключил Нильссон.

Некоторые ассоциации, входящие в состав УЕФА, уже объявили о намеченных планах по возобновлению или началу национальных чемпионатов. Королевский футбольный союз Нидерландов намерен завершить первенство страны досрочно, чемпионат Германии может возобновиться 9 мая, матчи будут проходить без зрителей. Руководство Польского футбольного союза приняло решение возобновить национальное первенство в сроки между 30 мая и 6 июня, а новый сезон чемпионата Швеции руководство лиги планирует начать 14 июня со зрителями.