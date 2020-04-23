Безуглов: снижение активности на самоизоляции может негативно отразиться на здоровье

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что занятия спортом даже в условиях ограниченного пространства могут усилить иммунитет, который поможет противостоять коронавирусу в случае непосредственного контакта с его носителями. Об этом он рассказал ТАСС.
"Имеются убедительные научные данные о пользе для здоровья даже кратковременных нагрузок, которые можно получать и в домашних условиях. Это касается и работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, и опорно-двигательного аппарата, в частности, укрепление плотности костной ткани", - отметил Безуглов.
По мнению врача, удовлетворение от занятия спортом также может на время отвлечь людей от негативных мыслей. "Регулярные, относительно короткие тренировки и дисциплинируют, и отвлекают от негативных мыслей. В сложившейся ситуации это также очень важно", - считает собеседник ТАСС.
Вице-президент ВФЛА не стал скрывать, что постоянное нахождение в четырех стенах может не самым лучшим образом отразиться на состоянии здоровья человека.
"С большой степенью вероятности можно предположить, что самым распространенным негативным последствием длительной самоизоляции в квартирах будет снижение активности, - сказал врач. - Это, в свою очередь, может негативно отразиться на состоянии здоровья, особенно, когда речь идет о группе пожилых людей. К тому же, большинство из нас живет не в дворцах, а со своими родственниками в небольших квартирах, где помещения не всегда проветриваются. В таких условиях прогулки на улице на свежем воздухе были, конечно, очень важны для сохранения здоровья".
"Нельзя сбрасывать со счетов и психологический стресс, связанный как с самой пандемией, так и с постоянным пребыванием в замкнутом пространстве с большим количеством родственников, или, напротив, в непривычном одиночестве. На этом фоне также может усугубляться течение уже имеющихся хронических заболеваний", - подчеркнул собеседник ТАСС.
Чистота - залог здоровья
Врач сборной России рассказал, какие условия нужно создать, чтобы занятия спортом в квартире были максимально эффективными. "Должна быть чистая комната, где нет пыли на полу. Что касается каких-то приспособлений, то они могут и не понадобиться для простых тренировок. Для человека любого уровня подготовленности хватит и упражнений с собственным весом", - считает Безуглов.
"Я бы рекомендовал выполнять такие тренировки в одно и то же время и не делать их до изнеможения - силы после них должны оставаться. Начинать лучше с комплексов, состоящих из самых простых упражнений, но делать их необходимо технически правильно. Пожилым людям будет достаточно выполнять простую утреннюю гимнастику", - сказал врач.
"В условиях нахождения и физической активности в закрытых помещениях (особенно когда дома находится вся семья) принципиально важным, повторюсь, является поддержание помещений в чистоте и регулярное проветривание. Причем именно проветривание, а не кондиционирование или увлажнение воздуха с помощью специального оборудования. Считаю, что кондиционирование и увлажнение могут оказывать негативное влияние с точки зрения возможности инфицирования", - сказал Безуглов.
Собеседник ТАСС рассказал о том, сколько времени нужно посвятить домашнему спорту среднестатистическому россиянину, чтобы от этого был максимальный эффект. "Я бы советовал заниматься три-пять раз в неделю по 30-40 минут. Чаще пяти раз этого делать точно не надо, особенно если раньше человек не тренировался", - считает Безуглов.
"Чтобы сохранить здоровье важны регулярность и хорошая переносимость нагрузок, а не их "тяжесть". Для пожилых же людей принципиально важно просто сохранять активность и по возможности меньше лежать. Движение (даже на балконе, по комнатам) для наших старших родственников, действительно, может быть синонимом слову "жизнь", - заключил врач сборной России по футболу.
О коронавирусе
По состоянию на 23 апреля, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 62 773 человека во всех регионах страны. На данный момент выздоровел 4 891 пациент, 555 человек умерли.
По мнению многих специалистов, пик роста заболеваемости еще не пройден, поэтому существует вероятность того, что карантин в ряде российских регионов (в первую очередь, Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге) будет продлен после 30 апреля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.