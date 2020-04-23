{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Безуглов: снижение активности на самоизоляции может негативно отразиться на здоровье

Врач сборной России по футболу посоветовал заниматься дома три-пять раз в неделю по 30-40 минут
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что занятия спортом даже в условиях ограниченного пространства могут усилить иммунитет, который поможет противостоять коронавирусу в случае непосредственного контакта с его носителями. Об этом он рассказал ТАСС.

"Имеются убедительные научные данные о пользе для здоровья даже кратковременных нагрузок, которые можно получать и в домашних условиях. Это касается и работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, и опорно-двигательного аппарата, в частности, укрепление плотности костной ткани", - отметил Безуглов.

На эту тему
Будь как Загитова. Российские спортсмены приглашают присоединиться к онлайн-тренировкам

По мнению врача, удовлетворение от занятия спортом также может на время отвлечь людей от негативных мыслей. "Регулярные, относительно короткие тренировки и дисциплинируют, и отвлекают от негативных мыслей. В сложившейся ситуации это также очень важно", - считает собеседник ТАСС.

Вице-президент ВФЛА не стал скрывать, что постоянное нахождение в четырех стенах может не самым лучшим образом отразиться на состоянии здоровья человека.

"С большой степенью вероятности можно предположить, что самым распространенным негативным последствием длительной самоизоляции в квартирах будет снижение активности, - сказал врач. - Это, в свою очередь, может негативно отразиться на состоянии здоровья, особенно, когда речь идет о группе пожилых людей. К тому же, большинство из нас живет не в дворцах, а со своими родственниками в небольших квартирах, где помещения не всегда проветриваются. В таких условиях прогулки на улице на свежем воздухе были, конечно, очень важны для сохранения здоровья".

"Нельзя сбрасывать со счетов и психологический стресс, связанный как с самой пандемией, так и с постоянным пребыванием в замкнутом пространстве с большим количеством родственников, или, напротив, в непривычном одиночестве. На этом фоне также может усугубляться течение уже имеющихся хронических заболеваний", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Чистота - залог здоровья

Врач сборной России рассказал, какие условия нужно создать, чтобы занятия спортом в квартире были максимально эффективными. "Должна быть чистая комната, где нет пыли на полу. Что касается каких-то приспособлений, то они могут и не понадобиться для простых тренировок. Для человека любого уровня подготовленности хватит и упражнений с собственным весом", - считает Безуглов.

На эту тему

"Я бы рекомендовал выполнять такие тренировки в одно и то же время и не делать их до изнеможения - силы после них должны оставаться. Начинать лучше с комплексов, состоящих из самых простых упражнений, но делать их необходимо технически правильно. Пожилым людям будет достаточно выполнять простую утреннюю гимнастику", - сказал врач.

"В условиях нахождения и физической активности в закрытых помещениях (особенно когда дома находится вся семья) принципиально важным, повторюсь, является поддержание помещений в чистоте и регулярное проветривание. Причем именно проветривание, а не кондиционирование или увлажнение воздуха с помощью специального оборудования. Считаю, что кондиционирование и увлажнение могут оказывать негативное влияние с точки зрения возможности инфицирования", - сказал Безуглов.

Собеседник ТАСС рассказал о том, сколько времени нужно посвятить домашнему спорту среднестатистическому россиянину, чтобы от этого был максимальный эффект. "Я бы советовал заниматься три-пять раз в неделю по 30-40 минут. Чаще пяти раз этого делать точно не надо, особенно если раньше человек не тренировался", - считает Безуглов.

"Чтобы сохранить здоровье важны регулярность и хорошая переносимость нагрузок, а не их "тяжесть". Для пожилых же людей принципиально важно просто сохранять активность и по возможности меньше лежать. Движение (даже на балконе, по комнатам) для наших старших родственников, действительно, может быть синонимом слову "жизнь", - заключил врач сборной России по футболу.

О коронавирусе

По состоянию на 23 апреля, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 62 773 человека во всех регионах страны. На данный момент выздоровел 4 891 пациент, 555 человек умерли.

По мнению многих специалистов, пик роста заболеваемости еще не пройден, поэтому существует вероятность того, что карантин в ряде российских регионов (в первую очередь, Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге) будет продлен после 30 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Сорокин: ситуация пока не позволяет УЕФА конкретизировать сценарии доигровки чемпионатов
По мнению члена исполкома УЕФА, ситуация прояснится к концу мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС