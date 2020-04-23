Безуглов: снижение активности на самоизоляции может негативно отразиться на здоровье

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов считает, что занятия спортом даже в условиях ограниченного пространства могут усилить иммунитет, который поможет противостоять коронавирусу в случае непосредственного контакта с его носителями. Об этом он рассказал ТАСС. "Имеются убедительные научные данные о пользе для здоровья даже кратковременных нагрузок, которые можно получать и в домашних условиях. Это касается и работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, и опорно-двигательного аппарата, в частности, укрепление плотности костной ткани", - отметил Безуглов.

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По мнению врача, удовлетворение от занятия спортом также может на время отвлечь людей от негативных мыслей. "Регулярные, относительно короткие тренировки и дисциплинируют, и отвлекают от негативных мыслей. В сложившейся ситуации это также очень важно", - считает собеседник ТАСС. Вице-президент ВФЛА не стал скрывать, что постоянное нахождение в четырех стенах может не самым лучшим образом отразиться на состоянии здоровья человека. "С большой степенью вероятности можно предположить, что самым распространенным негативным последствием длительной самоизоляции в квартирах будет снижение активности, - сказал врач. - Это, в свою очередь, может негативно отразиться на состоянии здоровья, особенно, когда речь идет о группе пожилых людей. К тому же, большинство из нас живет не в дворцах, а со своими родственниками в небольших квартирах, где помещения не всегда проветриваются. В таких условиях прогулки на улице на свежем воздухе были, конечно, очень важны для сохранения здоровья". "Нельзя сбрасывать со счетов и психологический стресс, связанный как с самой пандемией, так и с постоянным пребыванием в замкнутом пространстве с большим количеством родственников, или, напротив, в непривычном одиночестве. На этом фоне также может усугубляться течение уже имеющихся хронических заболеваний", - подчеркнул собеседник ТАСС. Чистота - залог здоровья Врач сборной России рассказал, какие условия нужно создать, чтобы занятия спортом в квартире были максимально эффективными. "Должна быть чистая комната, где нет пыли на полу. Что касается каких-то приспособлений, то они могут и не понадобиться для простых тренировок. Для человека любого уровня подготовленности хватит и упражнений с собственным весом", - считает Безуглов.