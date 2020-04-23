Открыта регистрация на саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Открыта регистрация на Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который состоится в Екатеринбурге в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете саммита.

Саммит "Спорт-Аккорд" запланирован на период с 23 по 28 мая 2021 года. Ранее начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина сообщила, что саммит посетят делегации порядка 150 международных спортивных федераций.

"Спорт играет жизненно важную роль во всем мире, и мы в "Спорт-Аккорд" хотим внести свой вклад в возрождение спорта после невероятно сложного 2020 года, работая с нашими партнерами в Екатеринбурге и России над тем, чтобы саммит получился по-настоящему выдающимся", - сказал президент "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли.

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Каждый год "Спорт-Аккорд" проводится в новом городе. Россия ранее дважды принимала саммит - в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м в Сочи. В 2020 году саммит должен был пройти в Пекине с 19 по 24 апреля, но был перенесен в Лозанну из-за коронавируса.

Ассоциация "Спорт-Аккорд" - некоммерческая организация, которая объединяет Ассоциацию летних олимпийских международных федераций, Ассоциацию международных олимпийских федераций зимних видов спорта, Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций и другие организации.