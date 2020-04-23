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Баскетбольная Евролига примет окончательное решение о судьбе сезона-2019/20 24 мая

В случае возобновления матчи турнира пройдут в июле
Баскетбольный зал клуба "Валенсия" EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
Описание
Баскетбольный зал клуба "Валенсия"
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

ТАСС, 23 апреля. Руководство баскетбольной Евролиги примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. В четверг состоялось заседание исполнительного совета акционеров Евролиги. Руководство турнира приняло решение определиться с судьбой турнира 24 мая. Если сезон решат возобновить, то в случае необходимости с 29 мая по 11 июля будет введен карантин, с 12 июня по 2 июля командам будет организован тренировочный лагерь, после чего с 4 по 26 июля пройдут игры Евролиги.

В релизе отмечается, что в случае продолжения сезона оставшиеся игры регулярного чемпионата и плей-офф могут пройти в одном месте. Подчеркивается, что плей-офф может быть разыгран в формате "Финала восьми". Матчи должны пройти без зрителей. Оставшиеся матчи Еврокубка (второй по силе клубный европейский турнир) также могут состояться в одном городе с 4 по 17 июля.

Также был проработан вопрос о контрактах игроков. На период паузы в Евролиге выплаты зарплат игрокам приостановлены, баскетболисты могут временно вернуться в родные города под свою ответственность, следуя рекомендациям органов здравоохранения. Если сезон будет возобновлен, то истекающие контракты игроков будут продлены до 31 июля 2020 года, при этом 85% зарплаты по соглашению будет выплачено клубами не позднее 15 августа.

В случае, если оставшиеся матчи сезона не будут доиграны, истекающие контракты игроков будут считаться завершенными. Баскетболистам будет выплачено 80% от зарплаты, предусмотренной за сезон-2019/20.

В сезоне-2019/20 в Евролиге принимают участие три российских клуба - действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".

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