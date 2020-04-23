Сорокин: сохранение названия перенесенного ЧЕ по футболу облегчит законотворческую работу

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сохранить название перенесенного на год чемпионата Европы облегчит законотворческую работу и отношения со спонсорами турнира. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В четверг исполком УЕФА решил, что название турнира останется прежним - "Евро-2020".

"Вопрос с названием был первым на заседании исполкома. Считаю, что это абсолютно взвешенное решение - сохранить название турнира как торговую марку, - сказал Сорокин. - Это существенно облегчит законотворческую работу и отношения со спонсорами. Много продукции уже изготовлено, да и с точки зрения сохранения турнира как памятного, призванного вспомнить о первом Евро 60 лет назад, это достаточно символично".

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.