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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесен с 2021 на 2022 год

Изменение дат проведения турнира обусловлено существенными изменениями в мировом спортивном календаря, включая перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год

ТАСС, 23 апреля. Мировое первенство по пляжному волейболу перенесено с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Чемпионат мира пройдет в Риме, мужская и женская части соревнований проходят параллельно. Перенос турнира обусловлен значительными изменениями в спортивном календаре, вызванными переносом Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Мы считаем, что перенос сроков проведения чемпионата мира по пляжному волейболу - лучшее из возможных решений в свете изменения дат проведения Олимпийских игр в Токио, - сказал президент FIVB Ари Граса. - Мы также рады, что это мероприятие останется в Италии - стране с большой спортивной историей. В 2011 году в Риме состоялся очень успешный чемпионат мира, и мы очень гордимся тем, что можем вернуть этот престижный турнир в страну".

В 2019 году чемпионат мира проходил в Гамбурге. Победителями у мужчин стали россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Россия никогда не принимала мировое первенство, в 2019 году в Москве прошел чемпионат Европы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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