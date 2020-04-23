{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Более 50 человек пришли на похороны футболиста "Казанки" Самохвалова

Спортсмен умер 20 апреля в возрасте 22 лет

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 50 человек простились с футболистом "Казанки" Иннокентием Самохваловым, его похоронили в четверг на Востряковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

На эту тему

22-летний спортсмен умер 20 апреля, ему стало плохо во время индивидуальной тренировки.

"Состоялись похороны Кеши. Более 50 человек собралось: родственники, близкие, друзья, партнеры по команде, в том числе и те, кто сейчас выступает за другие клубы. Был тренерский штаб "Казанки", были и тренеры, которые ранее работали с Иннокентием, генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе, болельщики клуба", - рассказали в пресс-службе.

"Казанка" является второй командой московского "Локомотива" и играет в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей. В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Легкоатлетка Галимова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 14 августа 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС