Более 50 человек пришли на похороны футболиста "Казанки" Самохвалова

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Более 50 человек простились с футболистом "Казанки" Иннокентием Самохваловым, его похоронили в четверг на Востряковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

22-летний спортсмен умер 20 апреля, ему стало плохо во время индивидуальной тренировки.

"Состоялись похороны Кеши. Более 50 человек собралось: родственники, близкие, друзья, партнеры по команде, в том числе и те, кто сейчас выступает за другие клубы. Был тренерский штаб "Казанки", были и тренеры, которые ранее работали с Иннокентием, генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе, болельщики клуба", - рассказали в пресс-службе.

"Казанка" является второй командой московского "Локомотива" и играет в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей. В московском клубе он выступал с лета 2018 года.