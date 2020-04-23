Непомнящий обыграл Гири в матче третьего тура шахматного онлайн-супертурнира

Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2,5:1,5. В параллельном матче Дин Лижэнь (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) по итогам четырех партий сыграли вничью - 2:2, в дополнительной партии ("армагеддоне") китаец черными фигурами уступил французу.

По итогам трех туров лидирует организатор турнира норвежец Магнус Карлсен, набрав восемь очков. Следом за ним идет американец Хикару Накамура, у которого семь очков, у Дин Лижэня - шесть очков, Вашье-Лаграв, Непомнящий и американец Фабиано Каруана набрали по пять очков, замыкают таблицу иранец Алиреза Фируджа и Гири, которые очков не набрали.

В четвертом туре в пятницу Карлсен сыграет против Вашье-Лаграва, а Фируджа - против Каруаны. В субботу Накамура встретится с Непомнящим, а Дин Лижэнь - с Гири.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.