СМИ: футболист "Брешии" Тонали может перейти в "Барселону" за €60 млн

ТАСС, 23 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" предлагает за 19-летнего полузащитника итальянской "Брешии" Сандро Тонали €60 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corrierre della Sera.

Как отмечает источник, испанский клуб также готов отдать "Брешии" двух футболистов молодежной команды. Подчеркивается, что в услугах Тонали также заинтересованы итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

В составе "Брешии" Тонали провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 14 результативных передач, также на его счету три матча за национальную сборную Италии.