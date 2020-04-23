Легкоатлетка Галимова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 апреля. Российская легкоатлетка Валентина Галимова, выступающая в беге на марафонские дистанции, дисквалифицирована на четыре года за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Галимова была дисквалифицирована за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Один из тренеров спортсменки Сергей Попов был лишен тренерской лицензии 6 марта.

Дисквалификация 33-летней спортсменки отсчитывается с 14 августа 2019 года.