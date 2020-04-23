{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Определены критерии отбора спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий

Выручка физкультурно-оздоровительных организаций должна превышать 500 млн руб., производителей спортивной продукции - 2 млрд руб.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сформулировало критерии включения физкультурно-спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему

На включение в перечень могут претендовать физкультурно-оздоровительные организации, годовая выручка которых превышает 500 млн рублей, с количеством персонала свыше 100 человек. Годовая выручка для производителей спортивной продукции должна составлять минимум 2 млрд рублей, количество персонала - 250 человек.

Кроме того, Минспорт предложил Министерству экономического развития РФ расширить перечень кодов внешнеэкономической деятельности ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности - прим. ТАСС). Подобная мера обусловлена желанием Минспорта оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям, связанным с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями. Предложения рассматриваются соответствующей комиссией.

Минэкономразвития РФ разработало новые критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности, которые содержат как универсальные показатели (например, выручка и численность персонала), так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей. Системообразующие предприятия, пострадавшие из-за пандемии, будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Зубков: слушания в CAS дел российских бобслеистов продолжались в течение 5-6 часов
Бывший президент Федерации бобслея России отметил, что все стороны имели возможность высказаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС