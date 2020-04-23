Определены критерии отбора спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сформулировало критерии включения физкультурно-спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На включение в перечень могут претендовать физкультурно-оздоровительные организации, годовая выручка которых превышает 500 млн рублей, с количеством персонала свыше 100 человек. Годовая выручка для производителей спортивной продукции должна составлять минимум 2 млрд рублей, количество персонала - 250 человек.

Кроме того, Минспорт предложил Министерству экономического развития РФ расширить перечень кодов внешнеэкономической деятельности ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности - прим. ТАСС). Подобная мера обусловлена желанием Минспорта оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям, связанным с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями. Предложения рассматриваются соответствующей комиссией.

Минэкономразвития РФ разработало новые критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности, которые содержат как универсальные показатели (например, выручка и численность персонала), так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей. Системообразующие предприятия, пострадавшие из-за пандемии, будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке.