Три июльских этапа Кубка мира по скалолазанию перенесены из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 23 апреля. Три этапа Кубка мира по скалолазанию, которые должны были пройти в июле, перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Соревнования должны были пройти в швейцарском Вилларе (2-4 июля), французских Шамони (11-13 июля) и Бриансоне (18-19 июля).

"В моей памяти есть изображения многих, очень многих болельщиков, посещающих наши соревнования в Швейцарии и Франции, мое сердце обливается кровью. В июле они не смогут болеть за своих героев. И это доказывает, как много нам еще предстоит сделать, чтобы защитить друг друга, чтобы как можно быстрее восстановиться и снова начать восхождение. В настоящий момент мы движемся шаг за шагом и сохраняем веру, наступят лучшие дни", - сказал президент организации Марко Сколарис.

Также до 1 июня организация должна принять решение о проведении молодежного чемпионата мира в Воронеже, который запланирован на август.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.