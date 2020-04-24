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Влияние коронавируса на спорт

Капитан сборной Никарагуа рассказал, как проводится чемпионат страны во время пандемии

Хуан Баррера отметил, что турнир проводится без зрителей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полузащитник и капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера, выступающий за "Реал Эстели", рассказал, как проводится национальное первенство страны во время пандемии коронавируса. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru".

"Все, что делаем мы, футболисты, в настоящее время, - это ездим на тренировки и возвращаемся домой, - сказал Баррера. - Мы не посещаем много мест, где можно встретить разных людей".

"Была такая ситуация, что игроки "Дирианхена" вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально, - они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен. Люди, которые отвечают за здравоохранение в Никарагуа, позволили нам доиграть турнир, потому что в стране не так много случаев заражения COVID-19. Правда, уже с марта мы играем без зрителей, и это немного странно, обычно, когда идет борьба за титул, как сейчас, стадионы забиваются", - отметил игрок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в Никарагуа зафиксированы 11 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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