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Мировой футбол

СМИ: "Барселона" предлагает Неймару зарплату €20 млн в год

Контракт бразильца с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года

ТАСС, 24 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" предлагает бразильскому нападающему французского ПСЖ Неймару контракт с зарплатой €20 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

В настоящее время 28-летний футболист вместе с бонусами получает €50 млн евро в год. Ранее сообщалось, что ПСЖ, контракт Неймара с которым истекает 30 июня 2022 года, готов предложить бразильцу новое соглашение, по которому он будет зарабатывать €38 млн в год без учета бонусов.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Теги
Мировой футбол
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