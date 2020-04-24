Футболист сборной России Баринов оказал помощь больнице в Щелкове

ТАСС, 24 апреля. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Дмитрий Баринов оказал помощь Щелковской больнице. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

23-летний футболист передал медработникам респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. Пресс-служба российской национальной команды опубликовала в Twitter благодарственное письмо от директора больницы в Щелкове, адресованное Баринову.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.