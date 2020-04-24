СМИ: старт следующего сезона чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей

ТАСС, 24 апреля. Начало сезона-2020/21 в чемпионате Англии по футболу может пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом изданию The Times заявил один из топ-менеджеров в английском футболе, его имя не разглашается.

Текущий сезон в чемпионате Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок.

"Мы считаем, что следующий сезон неизбежно должен начаться за закрытыми дверями, вероятно, матчи без зрителей продолжатся и в 2021 году. Некоторые клубы говорят, что они не смогут выжить, но другие более оптимистичны и верят, что могут засучить рукава и выдержать. Мы уже планируем такой сценарий, при котором болельщикам не разрешат ходить на матчи в следующем сезоне", - заявил собеседник издания.

Издание заявляет, что крупные клубы смогу пережить финансовые потери, связанные с отсутствием дохода от продажи билетов, компенсировав их прибылью от продажи телеправ. В частности, по данным Times, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" зарабатывают до 6 млн фунтов стерлингов за матч.

При этом по данным издания, на собрание представителей клубов Лиги 2 (четвертый по значимости дивизион в Англии) было озвучено, что не стоит начинать следующий сезон пока зрителям не разрешат вернуться на трибуны. Иначе клубы столкнутся с финансовыми потерями, из-за которых не смогу платить зарплаты футболистам и персоналу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 138 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. человек умерли.