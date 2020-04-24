Главе ВФЛА неизвестно о случаях заражения коронавирусом легкоатлетов сборных РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Все кандидаты в члены сборных команд России по легкой атлетике находятся под контролем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), на сегодняшний день нет никакой информации о том, что кто-то из них заражен коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко.

"Все кандидаты в члены сборной России по легкой атлетике и тренеры находятся под контролем ФМБА. Мне неизвестны случаи заражения коронавирусом", - сказал Юрченко.

В конце марта все легкоатлеты сборной России, централизованно готовившиеся к сезону, из-за пандемии коронавируса вынуждены были разъехаться по домам. В настоящее время они находятся на самоизоляции и самостоятельно поддерживают свою физическую форму.