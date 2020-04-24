CAS продлил отсрочку проведения очных слушаний до 17 мая из-за коронавируса

ТАСС, 24 апреля. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение продлить отсрочку проведения очных слушаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально было запланировано, что очные слушания не будут проводиться до 1 мая. Теперь слушания отложены минимум до 17 мая.

"В зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая судьям и участникам процессов рекомендуется проводить слушания по видеоконференции или отменить их. Если эта мера невозможна или нецелесообразна, слушания должны быть отложены до мая 2020 года или на более поздний срок. В зависимости от развития ситуации с коронавирусом запрет личных слушаний может быть продлен", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.