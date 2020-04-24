Хельмут Марко: два этапа "Формулы-1" запланированы в Австрии 5 и 12 июля

ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Два этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" запланированы на автодроме в австрийском Шпильберге 5 и 12 июля. Об этом сообщил в пятницу советник концерна "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко в эфире радиостанции О-3.

Этапы должны пройти при пустых трибунах на автодроме "Ред Булл Ринг". "[Запланировано] Две гонки по воскресеньям 5 и 12 июля", - сказал Марко. При этом помешать проведению гонок может только внезапный рост количества зараженных коронавирусом в Австрии, добавила радиостанция.

Власти Австрии с 14 апреля начали пошагово отменять ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Режим самоизоляции для населения в этой стране действует с 16 марта до 1 мая. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. По состоянию на 24 апреля, в этой стране из 15 071 заболевших 11 872 человека выздоровели, 530 умерли.