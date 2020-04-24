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Влияние коронавируса на спорт

Старт чемпионата Южной Кореи по футболу, отложенный из-за коронавируса, состоится 8 мая

Матчи будут проходить без зрителей

ТАСС, 24 апреля. Первые матчи нового сезона чемпионата Южной Кореи по футболу пройдут 8 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу лиги.

Чемпионат должен был начаться 29 февраля, но за несколько дней до старта турнира было принято решение отложить матчи на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Южная Корея стала одной из первых стран в мире, где были зафиксированы массовые случаи заражения.

Сообщается, что матчи будут проходить без зрителей. Чемпионат Южной Кореи будет состоять не из 38, а из 27 туров. При этом, если по ходу сезона у кого-либо из футболистов или тренеров будет обнаружен коронавирус, то вся команда будет не допущена до матчей на протяжении двух недель.

В Южной Корее по состоянию на 24 апреля выявлено 10 708 зараженных коронавирусом. На протяжении нескольких последних дней число новых выявленных случаев за сутки в стране не превышает 10. Вылечился 8 501 человек, умерли - 240.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Теги
Республика КореяВлияние коронавируса на спорт
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Видео было опубликовано в Twitter национальной команды
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