Купер: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в составе "Тампы"

ТАСС, 25 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в лиге. Об этом сказал главный тренер команды Джон Купер, чей комментарий приводит официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. 26-летний Кучеров в 68 матчах набрал 85 (33 гола + 52 передачи) очков. "Тампа" на момент остановки занимала второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 92 очками.

"Знаю, что до сих пор результативность Куча (Кучерова - прим. ТАСС) от сезона к сезону только росла, когда такое происходит, в конце концов она должна выровняться. Для меня главное, что его стабильность продолжает оставаться великолепной. Наша статистика в большинстве продолжала оставаться одной из лучших в НХЛ, в этом тоже огромная заслуга Кучерова. Если сезон возобновится - а мы верим в то, что это произойдет, - и если у нас будет плей-офф, ждем, что Куч сыграет там большую роль", - сказал Купер.

В прошлом сезоне россиянин набрал 128 (41+87) очков. Форвард превзошел рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, который принадлежал Александру Могильному (127). Также Кучеров стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Нападающий по итогам сезона был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата как по версии журналистов ("Харт Трофи"), так и по версии членов профсоюза игроков ("Тед Линдсей Эворд"), а также опередил всех в бомбардирской гонке ("Арт Росс Трофи").

"Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон. Он, конечно, уже не идет по своему прошлогоднему графику, но не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом. Хотя бы по той причине, что предыдущий чемпионат был для нас таким особенным. Тяжело улучшать то, что и так было феноменально", - добавил тренер.

Кучеров был задрафтован "Тампой" в 2011 году под общим 58-м номером. Форвард начал выступать в составе команды с сезона-2013/14. Сейчас в его активе 515 матчей и 547 (221+326) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.