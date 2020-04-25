СМИ: "Формула-1" получила финансовую помощь в размере $1,4 млрд

ТАСС, 25 апреля. Компания Liberty Media, владеющая брендом "Формула-1", из-за пандемии коронавируса была вынуждена перераспределить денежные средства, чтобы иметь возможность выделить финансовую помощь в размере $1,4 млрд. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Сезон 2020 года чемпионата мира в классе машин "Формула-1" до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ сообщалось, что команды теряют в среднем около $5 млн в месяц из-за остановки соревновательного процесса. Информацию о предоставлении финансовой помощи подтвердил исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей. Сумма в $1,4 млрд будет разделена на несколько частей, одна из которых поможет поддерживать платежеспособность команд чемпионата.

"Компания старается помочь командам, несущим на данный момент действительно большие финансовые потери. Авансом мы выплатили призовые некоторым из них, а в отдельных случаях можем сделать даже больше. Нам хочется, чтобы команды оставались платежеспособными, так как они являются частью чемпионата и гарантом успешных сезонов. Однако сейчас вариант с неограниченной финансовой поддержкой мы не рассматриваем и не поощряем необдуманное использование данных средств", - сказал Маффей.

Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый - в Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок, по информации издания L'Equipe, французский этап, который на данный момент является ближайшим согласно календарю (26-28 июня), также будет перенесен. Гран-при Монако был окончательно отменен. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,7 млн человек, зафиксировано более 190 тыс. летальных исходов.