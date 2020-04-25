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Шахматные турниры

Глава ФШР назвал проведение турнира в поддержку медиков ценной социальной практикой

В субботу было объявлено, что в середине мая российские шахматисты проведут благотворительный онлайн-турнир
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Проведение ведущими российскими шахматистами онлайн-турнира в поддержку медицинских работников является ценной социальной практикой. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В субботу было объявлено, что российские шахматисты в середине мая проведут благотворительный онлайн-турнир. Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусом.

"Взаимодействие и помощь очень важны в наше время. Я рад, что российские шахматисты выступили с такой прекрасной инициативой и что они делом поддержат медиков, которые находятся на передовой борьбы с вирусом и работают в авральном режиме, - сказал Филатов. - Этот турнир станет не только ярким событием для шахматных болельщиков, лишенных в эти дни привычных соревнований. Это также очень ценная социальная практика".

В турнире примут участие Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичШахматные турниры
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