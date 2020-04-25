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Влияние коронавируса на спорт

Футболист "Монпелье" Самбия введен в искусственную кому после заражения коронавирусом

23-летний французский полузащитник был госпитализирован во вторник
Жуниор Самбия EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Жуниор Самбия
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 25 апреля. Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Жуниор Самбия, заразившийся коронавирусом, помещен в искусственную кому. Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра, комментарий которого приводит издание Le Parisien.

23-летний французский футболист был госпитализирован во вторник, сменив в последующие дни несколько больниц.

"Он перенес три дня тяжелой диареи, а на следующий день пошел в больницу, где сдал отрицательный тест на коронавирус, - сказал Герра. - Он должен был уехать в среду, но его состояние осложнилось из-за проблем с дыхательной системой".

"Я думаю, заражение произошло при смене больниц. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, оно не ухудшилось и не улучшилось", - добавил агент.

Самбия выступает за "Монпелье" с сезона-2017/18, ранее он играл за команду второго по силе дивизиона чемпионата страны "Ньор". В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Во Франции, включая заморские территории, подтверждено свыше 122 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число умерших превышает 22 тыс. Чемпионат Франции, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

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ФранцияВлияние коронавируса на спорт
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