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Влияние коронавируса на спорт

Трефилов: решение досрочно завершить гандбольный сезон было принято почти единогласно

Вице-президент федерации назвал решение справедливым, для проведения оставшихся матчей в календаре не оставалось места
Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о досрочном завершении чемпионата России по гандболу было принято практически единогласно. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов.

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В субботу на онлайн-заседании исполкома ФГР было принято решение о досрочном завершении женского и мужского чемпионатов России из-за пандемии коронавируса. Победители были определены по итогам предварительного раунда - первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон".

"Решение было практически единогласное, оно справедливое. Мы никуда куски чемпионата просто не вставим, не остается времени в календаре. А 1 июня контракты у команд с игроками заканчиваются. Посчитали, что в августе проведем Кубок и Суперкубок России", - сказал Трефилов.

По итогам сезона ни одна команда не покинет высший дивизион. "Финал четырех" женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет в Москве 22-23 августа. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменен.

Предварительно определены даты проведения матчей за Суперкубок России: среди мужских команд - 29 августа, среди женских команд - 30 августа. Места проведения игр будут объявлены дополнительно.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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