Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен до 10 мая из-за коронавируса

До этого чемпионат Таджикистана не был приостановлен из-за пандемии наряду с национальными первенствами в Белоруссии, Никарагуа, Тайване и Туркменистане.

ТАСС, 25 апреля. Все футбольные соревнования Таджикистана приостановлены до 10 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения республиканского штаба по профилактике коронавируса в стране о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, принятые сегодня в целях защиты здоровья и безопасности населения. В связи с этим Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/ проводимые лигами и региональными федерациями по футболу. Отметим, что воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Четвертый тур чемпионата начался в субботу двумя матчами. В турнирной таблице первенства лидирует "Истиклол", набравший в четырех матчах десять очков, второе место занимает "Фаизканд" (8 очков в 4 матчах), третьим идет "Хатлон", на счету которого семь очков в трех играх.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 2,8 млн человек, зафиксировано более 201 тыс. летальных исходов. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, на территории Таджикистана не выявлено ни одного случая заражения.