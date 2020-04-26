{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи

За право стать обладателем трофея должны сыграть "Реал Сосьедад" и "Атлетик"

ТАСС, 26 апреля. Финальный матч Кубка Испании по футболу сезона-2019/20 могут перенести из Севильи в другой город. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

За право стать обладателем трофея должны сыграть "Реал Сосьедад" и "Атлетик". Изначально решающий матч турнира должен был состояться 18 апреля в Севилье.

По информации источника, ожидается, что встреча пройдет 5 августа без зрителей из-за пандемии коронавируса. Таким образом, логичен вариант, при котором "Реал Сосьедад" и "Атлетик" сыграют на стадионе, расположенном ближе к городам базирования команд, чтобы подвергать опасности как можно меньшее число людей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Всего в Испании было выявлено 223 759 случаев заражения, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 902.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен до 10 мая из-за коронавируса
Запланированные на воскресенье матчи четвертого тура будут сыграны согласно расписанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС