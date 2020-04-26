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Мировой футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами по версии портала Football 365

На первой строчке расположился бельгийский защитник ПСЖ Тома Менье
Артем Дзюба Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 26 апреля. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба вошел в список десяти лучших футболистов, контракты которых истекают в текущем сезоне, по версии портала Football 365. Об этом сообщается на сайте интернет-издания.

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний форвард занял седьмое место. На первой строчке расположился бельгийский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Тома Менье, вторым стал бразильский форвард английского "Челси" Виллиан, выступавший ранее за махачкалинский "Анжи", замкнул тройку бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Дрис Мертенс.

Дзюба в текущем сезоне провел за "Зенит" 28 матчей в разных турнирах, забив 15 мячей и отдав 12 голевых передач. Форвард является чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе национальной сборной он сыграл 42 матча, забив 24 мяча.

Теги
Дзюба, Артем СергеевичМировой футбол
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