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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболисты в Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки

Командные тренировки могут быть возобновлены с 18 мая

ТАСС, 26 апреля. Футболисты итальянских клубов с 4 мая получат право тренироваться по индивидуальной программе на спортивных базах. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Repubblica.

Данное решение принято после заявления премьер-министра Италии Джузеппе Конте о смягчении в стране карантинных мер.

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Отмечается, что командные тренировки могут быть возобновлены с 18 мая, матчи со зрителями - с начала 2021 года. Ранее Итальянская федерация футбола (FIGC) опубликовала правила организации тренировок на случай возобновления сезона. Президент серии А Даниэле Гравина до этого заявлял, что сезон в высшем дивизионе чемпионата страны может быть возобновлен в июне.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В Италии число инфицированных коронавирусом достигло почти 195 тыс. человек, из которых более 26 тыс. скончались.

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ИталияВлияние коронавируса на спорт
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