{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: "Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина

В "Эвертоне" заявили, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии
Мойзе Кин EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Мойзе Кин
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 26 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Мойзе Кин будет оштрафован за проведение вечеринки во время карантина. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Сумма штрафа составит £100 тыс. ($124 тыс.), что равняется двум недельным зарплатам 20-летнего итальянского футболиста. Сообщается, что игрок организовал вечеринку с моделями, после чего "Эвертон" немедленно отреагировал заявлением, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии.

Кин перешел в "Эвертон" в августе прошлого года из итальянского "Ювентуса", в составе которого дважды стал чемпионом Италии, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

За 26 игр во всех турнирах за "Эвертон" форвард один раз поразил ворота соперников и отдал две голевые передачи. Помимо "Ювентуса" он выступал на правах аренды за итальянскую "Верону". На его счету 3 матча и 2 гола в составе сборной Италии.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Карякин надеется, что остановленные из-за пандемии шахматные турниры будут доиграны
Из-за пандемии, в частности, был приостановлен турнир претендентов в Екатеринбурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС