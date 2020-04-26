СМИ: "Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина

ТАСС, 26 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Мойзе Кин будет оштрафован за проведение вечеринки во время карантина. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Сумма штрафа составит £100 тыс. ($124 тыс.), что равняется двум недельным зарплатам 20-летнего итальянского футболиста. Сообщается, что игрок организовал вечеринку с моделями, после чего "Эвертон" немедленно отреагировал заявлением, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии.

Кин перешел в "Эвертон" в августе прошлого года из итальянского "Ювентуса", в составе которого дважды стал чемпионом Италии, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

За 26 игр во всех турнирах за "Эвертон" форвард один раз поразил ворота соперников и отдал две голевые передачи. Помимо "Ювентуса" он выступал на правах аренды за итальянскую "Верону". На его счету 3 матча и 2 гола в составе сборной Италии.