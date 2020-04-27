Министр спорта Италии выразил сомнение, что чемпионат страны по футболу будет возобновлен

ТАСС, 27 апреля. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выразил сомнение, что сезон-2019/20 чемпионата страны по футболу будет возобновлен. Комментарий чиновника приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

"Тренировки будут разрешены, если условия в течение следующих нескольких недель будут безопасны. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но должны быть соблюдены жесткие протоколы безопасности спортсменов. Некоторые европейские лиги досрочно завершили сезоны, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы сезон был возобновлен, однако на данный момент у меня нет уверенности в этом".

Локальная вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов. Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта, запрет на проведение спортивных мероприятий действует с 9 марта.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 197,5 тыс., из которых более 26,6 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 65 тыс. излечились.