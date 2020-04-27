{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Министр спорта Италии выразил сомнение, что чемпионат страны по футболу будет возобновлен

Ранее итальянские власти объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая

ТАСС, 27 апреля. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выразил сомнение, что сезон-2019/20 чемпионата страны по футболу будет возобновлен. Комментарий чиновника приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Ранее итальянские власти объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая.

На эту тему

"Тренировки будут разрешены, если условия в течение следующих нескольких недель будут безопасны. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но должны быть соблюдены жесткие протоколы безопасности спортсменов. Некоторые европейские лиги досрочно завершили сезоны, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы сезон был возобновлен, однако на данный момент у меня нет уверенности в этом".

Локальная вспышка коронавируса была выявлена в Италии 21 февраля на севере страны, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения и летальных исходов. Карантин с ограничением на передвижение действует в стране с 10 марта, запрет на проведение спортивных мероприятий действует с 9 марта.

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 197,5 тыс., из которых более 26,6 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания и почти 65 тыс. излечились.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Драфт NFL, проходивший в формате видеоконференции, посмотрело рекордные 55 млн человек
Во время съемок драфта было задействовано более 600 видеокамер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС