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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: теме переименования "Спартака" было посвящено неоправданно большое внимание

"Спартак" был переименован в ЦСКА в середине марта
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Пресс-служба Федерации гандбола России
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Пресс-служба Федерации гандбола России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Истории переименования мужского гандбольного клуба "Спартак" в ЦСКА было посвящено неоправданно большое внимание. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Спартак" был переименован в ЦСКА в середине марта.

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"За исключением мало понятных мне персонажей, я не слышал от представителей гандбольной общественности какого-то недовольства по этому поводу. Видимо, в условиях пандемии коронавируса, когда нечем заняться, появилась привычка через большинство СМИ транслировать негатив. Считаю, этой теме было посвящено неоправданно большое внимание. Не вижу никакого смысла ее дальше обсуждать", - сказал Шишкарев.

"Насколько я знаю, команда абсолютно не замечает малопонятной шелухи вокруг этой темы и целенаправленно готовится к новому сезону. Она очень надеется, что 29 августа примет участие в матче за Суперкубок", - добавил он.

Гандбольный "Спартак" был основан в 2017 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 московский клуб стал серебряным призером чемпионата России, также красно-белые по два раза становились серебряными призерами Кубка и Суперкубка России.

В субботу было объявлено о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов России по гандболу. Причиной стала пандемия коронавируса. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", ЦСКА стал четвертым.

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Шишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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