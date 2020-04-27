Спортзалы для теннисистов и легкоатлетов планируется открыть в Крыму с 1 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Спортивные залы для тренировок спортсменов неконтактных и не командных видов спорта планируют открыть в Республике Крым с 1 мая 2020 года, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости.

С 1 мая к работе должны приступить салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, хозяйственные, авто- и строительные магазины, а также фирмы, предоставляющие услуги кадастровых инженеров. При этом им необходимо будет подписать уведомления о необходимости соблюдать требования санитарно-эпидемиологической службы.

"В части возможности расширения видов деятельности, допущенных к работе с 1 мая, будем вносить коррективы, отдельно отрабатывать, по возможности, [для] тренировок спортсменов, особенно сборников. Обсудить план работы, возможность запуска спортивных залов. Послезавтра озвучим план действий", - сказал Аксенов, обращаясь к главе крымского правительства Юрию Гоцанюку. Аксенов уточнил, что тренировки по командным видам спорта возобновляться не будут, как и единоборства, которые предусматривают спарринги. При этом он не исключил возможности возобновления тренировок спортсменов по теннису, легкой атлетике и пулевой стрельбе.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 523 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 965 человек, в стационарах - 84, изолировано в обсерваторы - 474 человека. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 70 положительных тестов на коронавирус, выздоровело 29 человек.