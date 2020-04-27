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Допинг в спорте

Представительство легкоатлетов в пулах тестирования РУСАДА увеличилось до 529 человек

В пул допинг-тестирования World Athletics на второй квартал 2020 года входят восемь российских спортсменов
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во втором квартале 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 529 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

По представленным данным, в настоящее время в национальный регистрируемый пул РУСАДА входят 232 легкоатлета, в расширенный - 297. Представительство легкоатлетов в пуле тестирования РУСАДА на 1-й квартал 2020 года состояло из 521 спортсмена (233 и 288 соответственно), в 4-м квартале 2019-го - 493 (236 и 257).

В пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2020 года входят восемь российских легкоатлетов. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Шкуренев, Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Моргунов и Мизинов находились в пуле международной федерации и в 2019 году, который также состоял из восьми россиян. Однако в пулах 2020 года не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.

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