УЕФА выделил €236,5 млн национальным ассоциациям на борьбу с последствиями коронавируса

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентным испытанием, вызванным кризисом COVID-19, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в их конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций. Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным".

ТАСС, 27 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 55 национальным ассоциациям €236,5 млн на помощь в борьбе с последствиями коронавируса в своих странах. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Считаю, мы приняли ответственное решение помочь, насколько это в наших силах. Я горжусь единством, которое футбол демонстрирует в ходе всего текущего кризиса. Без сомнений, футбол будет в центре процесса по возвращению к привычному образу жизни. Когда этот момент наступит, футбол должен быть готов откликнуться", - добавил Чеферин.

Выплаты произойдут в рамках программы помощи HatTrick, которая была запущена после чемпионата Европы 2004 года. Ранее средства по этой программе выделялись национальным ассоциациям для покрытия операционных издержек и для целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА принял решение разрешить ассоциациями самим определять, на решение каких проблем будут использованы эти средства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3 млн человек, более 205 тыс. умерли.