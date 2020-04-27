Audi покинет гоночную серию DTM после сезона 2020 года

ТАСС, 27 апреля. Германская компания Audi приняла решение покинуть гоночную серию DTM после сезона 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что руководство Audi приняло это решение в связи с возникшими экономическими проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Также сообщается, что компания намерена сконцентрироваться на развитии команды в чемпионате по автогонкам на электромобилях "Формула-Е".

"Сегодня трудный день для автоспорта в Германии и всей Европы, я очень сожалею о решении Audi покинуть DTM после сезона 2020 года, - приводит комментарий руководителя ITR [компания, управляющая DTM] Герхарда Бергера пресс-служба DTM. - Несмотря на то, что мы уважаем это решение, внезапный характер этого заявления ставит перед ITR и нашими партнерами из BMW ряд непростых задач. Учитывая нашу связь и трудности, с которыми мы все сталкиваемся во время пандемии коронавируса, мы надеялись на большее единение. Это решение ухудшает ситуацию, и будущее DTM сейчас зависит от того, как наши партнеры и спонсоры отреагируют на это решение".

DTM - германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год серия была закрыта, а возродилась в 2000 году. В последние несколько лет участники гонок традиционно выступали на машинах трех ведущих автопроизводителей Германии - Audi, BMW и Mercedes. Mercedes покинул чемпионат после сезона-2018, на его место пришла компания Aston Martin, но провела в серии только один сезон. Пилоты, выступающие на автомобилях Audi, 12 раз становились чемпионами DTM.

В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway с 2013 по 2017 год. Из-за пандемии коронавируса версия календаря сезона-2020 была существенно изменена. Планировалось, что с 29 по 31 мая на автодроме "Игора Драйв", расположенном под Санкт-Петербургом, пройдет один из этапов гоночной серии. Позднее было объявлено, что заезды DTM в России пройдут либо с 31 июля по 2 августа, либо с 2 по 4 октября.