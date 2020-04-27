СМИ: футболист "Монако" Фабрегас согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу

ТАСС, 27 апреля. Испанский полузащитник футбольного клуба "Монако" Сеск Фабрегас предложил руководству команды отложить на четыре месяца выплату его зарплаты и сократить ее на 30%. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Данное решение Фабрегас принял, чтобы помочь клубу преодолеть сложную финансовую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. По данным издания, эти меры позволят "Монако" отложить выплату в размере €2,3 млн и сэкономить на сокращении зарплаты 32-летнего испанца около €570 тыс.

Фабрегас выступает за "Монако" с января 2019 года, перейдя из лондонского "Челси". Также ранее он играл за английский "Арсенал" и испанскую "Барселону", чьим воспитанником является.

В сезоне-2019/20 испанец провел 22 матча в составе "Монако", в которых отдал три голевые передачи. За сборную Испании полузащитник сыграл в 110 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 36 результативных передачи.

В составе "Челси" Фабрегас дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы. Выступая за "Арсенал", он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Вместе с "Барселоной" он стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, дважды - Суперкубок Испании, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Фабрегас выиграл чемпионат мира 2010 года, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.