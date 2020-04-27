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СМИ: футболист "Монако" Фабрегас согласился на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу

Также игрок предложил руководству команды отложить на четыре месяца выплату его зарплаты

ТАСС, 27 апреля. Испанский полузащитник футбольного клуба "Монако" Сеск Фабрегас предложил руководству команды отложить на четыре месяца выплату его зарплаты и сократить ее на 30%. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Данное решение Фабрегас принял, чтобы помочь клубу преодолеть сложную финансовую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. По данным издания, эти меры позволят "Монако" отложить выплату в размере €2,3 млн и сэкономить на сокращении зарплаты 32-летнего испанца около €570 тыс.

Фабрегас выступает за "Монако" с января 2019 года, перейдя из лондонского "Челси". Также ранее он играл за английский "Арсенал" и испанскую "Барселону", чьим воспитанником является.

В сезоне-2019/20 испанец провел 22 матча в составе "Монако", в которых отдал три голевые передачи. За сборную Испании полузащитник сыграл в 110 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 36 результативных передачи.

В составе "Челси" Фабрегас дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы. Выступая за "Арсенал", он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Вместе с "Барселоной" он стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, дважды - Суперкубок Испании, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Фабрегас выиграл чемпионат мира 2010 года, а также чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

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