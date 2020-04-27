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Шахматные турниры

Непомнящий уступил Дин Лижэню в матче пятого тура шахматного онлайн-супертурнира

Российский гроссмейстер уступил в четырех партиях - 1,5:2,5

ТАСС, 27 апреля. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в матче пятого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

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Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу китайского гроссмейстера. В другом матче понедельника представители США Фабиано Каруана и Хикару Накамура по итогам четырех партий сыграли вничью - 2:2, в армагеддоне победу одержал Каруана.

После пяти туров по 11 очков в активе имеют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Накамура и Дин Лижэнь. Далее идут Каруана (10), француз Максим Вашье-Лаграв, Непомнящий (по 5), Аниш Гири из Нидерландов (4) и иранец Алиреза Фируджа (3).

Во вторник в шестом туре Непомнящий сыграет с Карлсеном, Гири - с Фируджой.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии в рапид. Четверо лучших выйдут в полуфинал.

Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Теги
Шахматные турниры
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